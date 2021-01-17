السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها

جدة - نرمين السيد - وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السودانى، فى تصريح صحفى عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع مساء اليوم الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، إن المجلس أحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية.
وأضاف: "رغم التعبئة والحشد العسكرى الذى تقوم به إثيوبيا فى المناطق المواجهة لقواتنا فى الفشقة، يؤكد المجلس أن قواتنا ستظل باقية فى أراضيها حفاظا على السيادة السودانية التى نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التى تؤكد أحقية السودان لأراضى الفشقة".
وتابع وزير الدفاع: "نناشد إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها فى كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع ما يمكن، التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار".
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