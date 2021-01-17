الكويت.. مغادرة 83 ألف وافد خلال 3 أشهر

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم، الأحد، بأن نحو 83 ألف مقيم غادروا الكويت بشكل نهائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب الصحيفة فقد كشف تقرير حديث عن سوق العمل في الربع الثالث من 2020، عن مغادرة 83574 مقيما البلاد نهائيا خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020 وبذلك انخفضت أعداد المقيمين في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.

وأكد التقرير أنه في غضون 3 أشهر جرى انهاء عقود 2144 مقيما في الجهات الحكومية المختلفة، حيث لم تعد تشكل العمالة العاملة هناك أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95173 عاملا، منهم 65% في وزارتي التربية و الصحة كمعلمين وطواقم طبية.

وسجل التقرير زيادة ملحوظة في أعداد العاملين الكويتيين في مختلف قطاعات الأعمال بلغت 4248 شخصا ليبلغ العدد الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي 400909 عاملين.

وأكد التقرير أن قطاع العمالة المنزلية شهد انخفاضا في أعداد العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر بنحو 7385 عاملة، بينما دخل 382 رجلا إلى هذا القطاع.