رواتب وظائف مكافحة المخدرات نساء 1442 الجديدة بالشروط والتفاصيل

رواتب وظائف مكافحة المخدرات نساء 1442 , كم راتب جندي مكافحة المخدرات للنساء؛ تَلك هي العبارات التي امتلأت بها مُحرك البحث في المملكة العربية السعودية، بَعد الإعلان عن تَوفر وظائف نسائية بَمكافحة المخدرات بالمملكة عن بدء فتح باب التسجيل في شغل هذه الوظائف بدءً من يوم 17/1/ 2021 وحتى يَوم الخميس الموافق 21/1/2021، بدأ الجميع في البحث عن قيمة الرواتب المُقرر صرفها لتلك الوظائف، وما هي الشروط التي يَجب تَوافرها للتقدم بها، وما هي خطوات التسجيل والتَقديم لشغل وظائف مكافحة المخدرات نساء، إجابات تلك الأسئلة وأكثر سَتتعرفون عليها في خلال هَذا المقال فَتابعونا.

تَم تحديد رواتب جندي مكافحة المخدرات للنساء، للموظفات المُرشحات للوظيفة، بإجمالي 7500 ريال سعودي، والراتب الأساسي فيه يَبلغ 2800 ريال، بالإضافة إلى بدلات أخرى:-

{بَدل مُكافحة إرهاب 941 ريال، شهادة ثانوي 300 ريال، بدل خطر 600 ريال، بَدل ميدان 450 ريال، نقل و500 ريال، اعاشه 500 ريال، إعانة إضافية 500 ريال، التَقاعد 400 ريال} وبالتالي يُصبح الإجمالي 7500 ريال سعودي.

سَلم رواتب وظائف مكافحة المخدرات نساء

كما يَتم تَخصيص الرواتب ب المديرية العامة بَمُكافحة المُخدرات بالسعودية على أساس سلم درجات الأفراد وسلم درجات الضباط، والجدير بالذكر أنه يَتم تَحديدها بالمشاركة بين الوزارة الداخلية والجهات الحكومية، وهذه بعض الصور التي تُوضح مَدى تَدرج سلم درجات الأفراد والضباط.

رابط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات نساء

تَم الإعلان عن فتح باب التَقديم لشغل الوظائف المتوفرة بالمَتجر عبر بوابة أبشر للتوظيف.

ما هي الشروط التي يَجب تَوافرها للتقدم لوظائف مُكافحة المخدرات نساء

فور الإعلان عن الحاجة لشغل بعض الوظائف النسائية في مُكافحة المخدرات، بدأ السؤال عن الشروط التي يَجب تَوافرها من أجل شَغل هَذه الوظائف، وبالفعل تَم الإعلان عنها وكانت كالآتي:-