جدارة للتوظيف ورابط التقديم علي وظائف النيابة العامة السعودية 1442: جدارة هي منظومة توظيف إلكتروني تابعة لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وتُمكن المواطنين طالبي العمل من تقديم طلبات التوظيف في الجهات الحكومية المتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، ويتم ذلك من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العلمية، وذلك مع إرفاق الوثائق اللازمة إلكترونياً لتمر بمراحل التدقيق والمطابقة والترشيح الآلي.

التقديم علي وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة

أعلنت النيابة العامة عن بدء التقديم علي 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء، وتستهدف وظائف النيابة العامة الخريجين الحاصلين علي الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وذلك من المرتبة الرابعة حتي المرتبة الثامنة.

يتم الدخول علي موقع جدارة للتوظيف.

تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، وكلمة السر، والجنس ورمز التحقق في الأماكن المخصصة لهم.

الضغط علي أيقونة دخول.

بعد الدخول سيتم الإنتقال الي الواجهة الرئيسية للخدمات المتاحة عبر نظام جدارة.

الضغط علي أرغب في التقديم علي وظائف جدارة.

سيتم الإنتقال الي صفحة الرغبات الوظيفية وقائمة بالوظائف المتاحة حسب الدرجة العلمية.

اختيار الرغبات الوظيفية المراد التقديم عليها من خلال الضغط علي أيقونة إضافة.

الضغط علي أيقونة حفظ.

بعد ذلك يمكنك طباعة ملخص طلب التقديم علي وظائف جدارة من خلال الضغط علي أيقونة طباعة.

طريقة التقديم علي وظائف النيابة العامة من خلال موقع جدارةعدد وظائف النيابة العامة للرجال والنساء.

أضافت النيابة العامة أنة علي كل من يرغب في التقديم علي وظائف النيابة العامة، علية الدخول علي منظومة جدارة والتقديم علي الوظيفة التي يرغبها.

وأن عدد وظائف النيابة العامة المتاحة للرجال (539 وظيفة).

وأن عدد وظائف النيابة العامة المتاحة للنساء (132وظيفة).

وستكون الوظائف متاحة في جميع مدن المملكة، لحملة الدبلومات فما فوق.

أن يكون المتقدم علي وظائف جدارة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل علي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة او ما يعادلها. يجب إجراء عليهم اختبار القدرة المعرفية الخاصة بالخدمة المدنية وذلك للمتقدمين علي وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة. توفير قرار معادلة صادر من وزارة التعليم السعودية للحاصلين علي الدرجات العلمية من الجامعات خارج الممكلة. اجتياز المقابلة الشخصية ويتم اختيار الشخص الحاصل علي أعلي نقاط. أن يكون المتقدم ألا يشغل أي وظيفة حكومية. تقديم جميع الوثائق المطلوية.

شروط التقديم علي وظائف جدارة للنيابة العامة