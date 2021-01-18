مايكل كوهين محامي ترامب السابق يكشف أسرار حسابات الرئيس الامريكي لدى أكبر دائنيه

أجرى ممثلو الادعاء في نيويورك مقابلة استمرت لساعات مع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حول الموارد المالية لعمله القديم.

وقالت مصادر لوكالة أسوشيتيد برس (AP) إن المقابلة مع الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، جرت يوم الخميس، وركزت في جزء منها على علاقة ترامب بدويتشه بنك، أكبر وأقدم دائنيه.

وتعتبر المقابلة، الثانية لكوهين من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن، وسط تحقيق طويل الأمد لهيئة المحلفين الكبرى في تعاملات ترامب التجارية.

ويقضي كوهين، مساعد ترامب المخزي، ما تبقى من عقوبة السجن الفيدرالية لمدة ثلاث سنوات في شقته في أبر إيست سايد بسبب جائحة فيروس كورونا التحقيق في نيويورك هو واحد من العديد من التشابكات القانونية التي من المرجح أن تتكثف مع فقدان ترامب للسلطة - وأي حصانة من الملاحقة قد يتمتع بها كرئيس في منصبه - عند مغادرته البيت الأبيض. وواصلت هيئة المحلفين الكبرى ومقرها مانهاتن عملها على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، الذي قلص العديد من إجراءات المحاكم. وكان المدعي العام للمنطقة سايروس آر فانس جونيور يخوض معركة قانونية مطولة للوصول إلى سجلات ضرائب الرئيس. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة العليا الأمريكية في طلب ترامب بوقفه واستئنافًا آخر بعد تركه منصبه في 20 يناير.

ويواجه الرئيس الجمهوري أيضًا تحقيقًا مدنيًا، بقيادة المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس، حول ما إذا كانت شركة ترامب قد كذبت بشأن قيمة أصولها للحصول على قروض أو مزايا ضريبية.