30 عاما على حرب الخليج الثانية.. عندما اندلعت أكبر أزمة بين أمريكا وإسرائيل بسبب صواريخ صدام

قبل 3 عقود من اليوم، اختبأ الإسرائيليون في غرف آمنة مرتدين أقنعة الغاز، في بداية لنوع جديد من الحروب. 37 صاروخًا و77 قتيلًا، أغلبهم بنوبات قلبية. يقول الكاتب "يوسي ميلمان" إن الكيان الصهيوني بعد هذا اليوم لم تعد كما كانت.

كتب ميلمان مقالًا عبر صحيفة "هآرتس" العبرية تحدث فيه عن هذا اليوم قبل 30 عامًا، متسائلا:"كيف بدأت حرب الخليج، ولماذا غيرت الولايات المتحدة رأيها بشأن انتقام إسرائيل من العراق؟"، وفيما يلي ترجمة لما كتب:

في 18 يناير 1991، استيقظ الإسرائيليين في الساعة الثانية صباحًا، على الصوت المعتاد لصافرات الطوارئ، لكن هذا الصوت اختلف بعد لحظات واستبدل بصوت إنذار غير مألوف في تل أبيب وخليج حيفا. هبطت 8 صواريخ سكود سوفيتية أرض - أرض. أطلقت من غرب العراق وسقطت في 4 مواقع في إسرائيل، ضواحي حيفا، وشمال وجنوب تل أبيب.

انزعج المستوطنون الذن كانوا يحتمون في "غرف آمنة" في منازلهم تغطي وجوههم أقنعة الغاز. الأشهر التي سبقت تلك اللحظة كانت مليئة بالارتباك ، وتفاقم عدم ثقة الإسرائيليين في القيادة السياسية والعسكرية بعد سلسلة من التقييمات المتناقضة الصادرة عن الحكومة والجيش والمحللين.

كانت التقييمات حول مسائل مهمة مثل إصدار أقنعة الغاز للجمهور، وما إذا كانت الصواريخ ستُطلق على إسرائيل وما إذا كانت ستُزود برؤوس حربية كيميائية. انتشر الذعر والهستيريا. فر مئات الآلاف من الأشخاص من وسط إسرائيل إلى مناطق يعتقدون أنها لن تكون مستهدفة، مثل القدس. ووصفهم رئيس بلدية تل أبيب شلومو لاهات بأنهم "فارون".

في تلك الليلة، أصيب 20 شخصًا بجروح طفيفة من الشظايا وعانى 103 من نوبات القلق والإصابة من سوء استخدام الأقنعة. وجاءت بعض الإصابات من أشخاص أصيبوا بالذعر وحقنوا أنفسهم بمادة الأتروبين، وهي مادة تستخدم لعلاج الإصابة بغاز الأعصاب، والتي كانت ضمن أدوات السلامة التي أصدرتها قيادة الجبهة الداخلية.

بعد أن سقطت الصواريخ الأولى، دعا قائد جيش (الاحتلال) آنذاك الفريق دان شومرون الطاقم لعقد اجتماع. وقال نائبه، الجنرال إيهود باراك، إن الفرضية التي يجب أن يعمل جيش الاحتلال عليها هي أن العراق يمكنه إطلاق المزيد من الصواريخ على إسرائيل. لكن رئيس المخابرات الجوية العميد. الجنرال يويل فيلدشو، ادعى أن احتمال إطلاق صاروخ قد انخفض بشكل كبير. أمر شومرون الجميع بإظهار الهدوء ومساعدة الجمهور على العودة إلى الحياة الروتينية لكنه في الوقت نفسه أمر الجيش الإسرائيلي بأن يكون في حالة تأهب قصوى للحرب البيولوجية والكيميائية.

هذا التناقض ميز 41 يومًا من حرب الخليج في إسرائيل. خلال هذه الفترة، سقط 43 صاروخًا في إسرائيل وتوفي 77 شخصًا - معظمهم من نوبات قلبية. قُتل ثلاثة أشخاص فقط في الضربات الصاروخية.

معضلة الأسلحة الكيماوية

في 9 أغسطس، بعد أسبوع من غزو العراق للكويت وبدء العد التنازلي للحرب، جمع شومرون هيئة الأركان العامة لمناقشة ما إذا كان سيتم طرح أقنعة الغاز في مجموعة السلامة، والتي تحتوي أيضًا على حقنة من الأتروبين.

يقول الدكتور شمعون جولان، العقيد في الاحتياط والباحث البارز في قسم التاريخ في جيش (لاحتلال) الإسرائيلي:"قال باراك في ذلك الاجتماع إنه من غير المرجح أن يكون العراق أول من يهاجم بأسلحة غير تقليدية".

"قيم فيلدشو أن (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين ميز بين الحرب داخل دولته والحرب في دولة أجنبية". هذه الاقتباسات مأخوذة من كتاب جولان المنشور مؤخرًا ،بعنوان "صواريخ على إسرائيل: اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي". يستند الكتاب إلى التسجيلات التي سجلها أثناء الحرب العقيد بيني ميكلسون، رئيس قسم التاريخ في ذلك الوقت. أصبحت النصوص وثائق رسمية. الكتاب، الذي خضع لرقابة صارمة ولا يفصل الخطط التنفيذية لجيش الاحتلال لأسباب أمنية، يشكل الرواية الرسمية لجيش الاحتلال عن الحرب.

لتأكيد موقفه، أكد فيلدشو أن صدام لم يستخدم الأسلحة الكيماوية في حربه ضد إيران واستخدمها فقط ضد الأكراد في العراق. لم يكن هذا دقيقا. الجيش العراقي يقصف القوات الإيرانية بالأسلحة الكيماوية في الجبهة الجنوبية. مثل باراك ، افترض رئيس المخابرات في الجيش الإسرائيلي ، الجنرال أمنون ليبكين شاحاك ، أن صدام حسين لن يستخدم مثل هذه الأسلحة ضد إسرائيل كخطوة افتتاحية.

كتب جولان: "بحسب ما ذكرته المخابرات العسكرية وكل المسؤولين الذين تحدث معهم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يمتلك العراق صواريخ أرض-أرض برؤوس حربية كيميائية". لكنه أضاف: "يمكن إلقاء مواد الحرب الكيماوية من الطائرات". كما قدرت المخابرات العسكرية أن العراق لا يمتلك أسلحة نووية، فمنذ عقد مضى، دمر سلاح الجو الإسرائيلي مفاعله النووي بالقرب من بغداد.

بطريقة أو بأخرى، اعترض جميع الحاضرين في التجمع، بما في ذلك ليبكين شاحاك وقائد القوات الجوية الجنرال أفيهو بن نون، على إصدار مجموعات السلامة للجمهور، زاعمين أنها ستسبب الذعر وتضر بـ "قوة الردع والثبات" لإسرائيل. كان قائد القيادة الشمالية الجنرال يوسي بيليد من بين القلائل الذين أيدوا إصدارهم. كان شومرون متحفظًا إلى حد ما. ووافق على أن إصدار المجموعات قد يسبب الذعر، لكنه أضاف أنه "إذا سقطت قنبلة كيميائية، فسيحدث ذعر أكبر بكثير، حتى لو كان عدد القتلى منخفضًا". استمرت الترددات لبعض الوقت حتى ساد الضغط الشعبي وأصدر جيش الاحتلال الأقنعة الواقية من الغازات لجميع السكان.

معضلة الاستجابة

طوال الفترة التي سبقت الحرب، زادت إسرائيل من ضغطها على الولايات المتحدة لتنسيق تحركاتها ضد صدام بشكل مسبق وتعزيز التعاون الاستراتيجي. في 31 ديسمبر 1990، تم تركيب نظام اتصال مشفر يعرف بالخط الساخن في مقر هيئة الأركان العامة. ربط الخط بينه وبين قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا والملحق العسكري الأمريكي في سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب.

من خلال هذا الخط، وبمساعدة الأقمار الصناعية الأمريكية، تلقت إسرائيل إنذارًا لمدة ثلاث دقائق من وقت إطلاق الصواريخ. من وقت تثبيت النظام حتى نهاية الحرب، كانت معظم المكالمات من القادة الإسرائيليين والأمريكيين وقادة الجيش تتم على هذا الخط المشفر.

طلب شومرون ووزير الدفاع موشيه أرينز من وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني قبل وبعد بدء الحرب تزويد إسرائيل بصور الأقمار الصناعية لمواقع إطلاق الصواريخ في غرب العراق. وافقت الولايات المتحدة من حيث المبدأ، لكنها تباطأت وقدمت أعذارا مختلفة لتأجيل تسليم الصور.

قبل ست سنوات ، سرق الجاسوس جوناثان بولارد هذه الصور وأعطاها لإسرائيل. حتى مع إطلاق القمر الصناعي Ofek 1 في 1988 و Ofek 2 في أبريل 1990، لم تتمكن إسرائيل من الحصول على المعلومات الاستخباراتية التي تحتاجها.

خلال فترة الحرب ، أكد شومرون أن للجيش الإسرائيلي صواريخ أرض - أرض كان مداها يتجاوز المواقع العسكرية H2 و H3 في صحراء غرب العراق.

في 10 يناير، في إحدى محادثاتهما على الخط الساخن، سأل تشيني أرينز عما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم. أجاب أرينز بحزم أنه سيفعل، لكنه شدد على أن "تلقي الصور سيحسن قدرة إسرائيل العملية". كان هذا على ما يبدو نوعًا من الحالة الأمريكية: ستحصل على صور القمر الصناعي إذا لم تهاجم.

لهذا فعلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها لمنع إسرائيل من القيام بعمل عسكري؟ نشرت أربع بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ في إسرائيل، والتي أثبتت في النهاية عدم فعاليتها. كما أرسلت وفودا من كبار مسؤولي البنتاجون لتهدئة إسرائيل. كانت أمريكا تخشى أن يؤدي هجوم عسكري إسرائيلي إلى تفكيك التحالف الدولي القوي المكون من 35 دولة ضد صدام حسين، وانسحاب أعضاء التحالف العرب، بما في ذلك سوريا والسعودية، منه.

لكن تشيني أدرك أيضًا أنه سيكون من الصعب منع إسرائيل من الهجوم. في تلك المحادثة مع أرينز قبل الحرب، أكد تشيني أن "الولايات المتحدة تفترض أنه إذا هاجم العراق إسرائيل وضرب أهدافًا فيها، فإن الولايات المتحدة ستمكن إسرائيل من الرد". لكن بمجرد اندلاع الحرب غير تشيني موقفه واعترض بشدة على التدخل العسكري الإسرائيلي.

وسرعان ما وُضعت سياسة إسرائيل على المحك. على الرغم من أن الليلة الثانية للحرب مرت بهدوء ، في صباح اليوم التالي ، الساعة 7:15 صباحًا. بتأريخ 19 كانون الثاني ، أطلقت دفعة ثانية مكونة من أربعة صواريخ سكود وسقطت في تل أبيب ومحيطها. أشارت استخبارات الجيش الإسرائيلي إلى أنه على الرغم من جهوده ، فشل سلاح الجو الأمريكي في تدمير حتى منصة إطلاق صواريخ واحدة. أدركت إسرائيل أن سلاح الجو الأمريكي لا يمكنه التعامل مع منصات الإطلاق المتنقلة في غرب العراق.

في ذلك اليوم، انعقد مجلس الأمن والدفاع وقدم الجيش الإسرائيلي خططه للعمل العسكري في العراق. لا يفصّل الكتاب الخطط العملياتية ، لكن وفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية وحكومية مختلفة ، فقد تألف من هجوم لسلاح الجو في غرب العراق ونشر قوات خاصة لتحديد مواقع منصات الصواريخ المتحركة وتدميرها. يقول الكتاب إن رئيس الوزراء يتسحاق شامير "يعتقد أن إسرائيل يجب ألا ترد بأي شكل من الأشكال على إطلاق الصواريخ".

وهكذا استمرت الطقوس طوال الحرب: أرينز ووزراء آخرون، مثل أرييل شارون - مدعومين بعدد من الجنرالات برئاسة باراك - ضغطوا للهجوم رغم معارضة الولايات المتحدة، بينما كان رئيس الأركان وأرينز يقدمون كل بضعة أيام خطط الهجوم العملي.

في 22 فبراير، بدا أن تشيني مستعد للموافقة على هجوم إسرائيلي. قال لأرينز: "إذا تحركت هناك، فسنغادر المنطقة غرب خط الطول 42". فسرها أرينز على أنها إشارة إلى قبول تشيني عملية إسرائيلية ضد مواقع الإطلاق.

لكن شامير، الذي تحدث إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش عدة مرات، أعاق الوزراء والجنرالات الذين كانوا سعداء بالضغط على الزناد. كما أن موقف شومرون المنصف قد برد حماسهم. قال ماتان فيلناي، رئيس القيادة الجنوبية آنذاك، ماتان فيلناي، الذي يرأس حاليًا منظمة قادة الأمن الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس": "كان ضبط النفس هو الشيء الصحيح في ذلك الوقت، للحفاظ على تحالف الولايات المتحدة وسوريا ومصر ضد صدام حسين".

وقال فيلناي:"لو انهار التحالف بسبب التدخل الإسرائيلي غير الضروري، لكان قد تسبب بشكل أساسي في أضرار لإسرائيل".

ن في النهاية ، هناك عدة أسباب امتنعت إسرائيل عن الهجوم. كان الاعتراض الأمريكي أساسًا ، لكن إسرائيل كانت تفتقر أيضًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة. في اجتماع هيئة الأركان العامة في ذلك السبت الدراماتيكي ، اعترف ليبكين شاحاك بأن كل ما تعرفه إسرائيل "لا يختلف عما تم نقله في وسائل الإعلام العامة" - وخاصة "سي إن إن".

سبب آخر لضبط النفس من قبل إسرائيل هو القدرة المحدودة لسلاح الجو ، بالتأكيد بالمقارنة مع القوات الجوية الأمريكية. ومع ذلك ، استمرت المخاوف في التحليق. وكان من أعظمها ، بحسب شومرون ، أن "أحد الأهداف المحتملة كان مركز الأبحاث النووية في ديمونة، ولو كان ذلك انتقاما من قصف المفاعل النووي في العراق". وقال إنه إذا قرروا قصفها، فمن المحتمل أن تكون بالأسلحة التقليدية. لكنه لم يستبعد احتمال أن "يستخدم العراق القوة الجوية لقصف المفاعل بأسلحة كيماوية".

في مناقشة أخرى قرب نهاية الحرب، قدرت مديرية المخابرات العسكرية أن "تهديد العراق باستخدام المفاجآت يعزز الافتراض بأنه عندما يشعر صدام حسين بأن ظهره للجدار، فقد يفكر في استخدام أسلحة غير تقليدية". لم يحدث ذلك، لكن العراق حاول إطلاق صواريخ على المفاعل في ديمونة. سقط أحدهم على بعد حوالي ثمانية كيلومترات منه. لكن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسبب أي ضرر.

شكلت حرب الخليج عددًا من السوابق: كانت المرة الأولى التي تتعرض فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية للقصف بالصواريخ الباليستية والمرة الأولى التي يتعرض فيها الإسرائيليون لهجوم من دولة لا تشترك في حدود مع إسرائيل. كانت الحرب هي المرة الأولى التي أصبحت فيها الجبهة الداخلية جبهة، وأول مرة تتعرض فيها إسرائيل للهجوم ولم ترد. لقد أدى ضبط النفس إلى كسر السياسة الإسرائيلية العسكرية السائدة حتى ذلك الحين، والتي كانت تتمثل في الرد بالقوة العسكرية على أي عمل عدائي أو هجوم عسكري من أي طرف، لتوليد الردع ومنع الطرف الآخر من تحقيق الأفضلية والنصر.