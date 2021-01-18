تفكيك شبكة تهريب أسلحة تضم عسكريين فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات أن المحققين يعملون على تحديد المسار الدقيق لهذه الأسلحة، التى قد يكون أعيد بيعها لمهربى مخدرات ومناصرين لليمين المتطرف.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال 10 أشخاص الثلاثاء الماضى، خلال حملة فى ضواحى باريس وجنوب وشرق فرنسا، تتراوح أعمارهم بين 25 و57 عاما، بتهمة "اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء "أسلحة حربية ومسدسات" و"الانتماء إلى عصابة منظمة".
وأوضح الادعاء العام أن الشبكة تضم عسكريين اثنين يبلغان 31 عاما، أحدهما يعمل فى وزارة الدفاع والثانى فى قاعدة بشرق البلاد، إلى جانب عسكريين سابقين وهواة لجمع الأسلحة بعضهم يشتبه فى صلاتهم بـ"تيار اليمين المتطرف".
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