لحظة طرد ميسي في ليلة تتويج بلباو بنهائي السوبر الأسباني وسبب البطاقة الحمراء

أثارت لحظة طرد ميسي من نهائي السوبر الأسباني الكثير من الجدل والتساؤلات بين جميع محبي وعشاق كرة القدم الأسبانية في كل مكان بالوطن العربي بل والعالم أجمع، فمن خلال هذا التقرير سنتعرف معاً على سبب طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس الأحد الموافق 17-1-2021 في اللقاء الذي كان لحساب نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني، فيما سنعمل على رصد لحظة طرد ميسي من نهائي السوبر الأسباني ولماذا أخرج الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتكون المرة الأولى في تاريخ اللاعب أن يحصل على بطاقة حمراء مع فريق برشلونة.

لحظة طرد ميسي من نهائي السوبر الأسباني

لحظة طرد ميسي من نهائي السوبر الأسباني ، انطلقت مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس الأحد الموافق 17-1-2021 لحساب نهائي كأس السوبر الأسباني وسط جماس كبير من لاعبي الفريقين لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بلقب السوبر الأسباني، بينما بدأت المباراة تبادل الفريقين الهجمات السريعة والاستحواذ على الكرة في وسط الملعب وقد حافظ الفريقين طوال الدقائق الأولى من المباراة على الشباك نظيفة.

ولكن استطاع فريق الباسكي اتلتيك بلباو أن يُحقق الفوز والانتصار الغالي أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الأسباني، ليفوز على البارسا بثلاثية ساحقة مُقابل هدفين وإليكم تفاصيل أهداف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني.

برشلونة جريزمان دقيقة 40

جريزمان دقيقة 77 اتلتيك بلباو أوسكار دي ماركوس دقيقة 42

أسبير فيلاليبري دقيقة 90

إينياكي ويليامز دقيقة 93

طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو أمس

وفي ذات الصدد فهناك الكثير من التساؤلات حول لحظة طرد ميسي من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في نهائي السوبر الأسباني وما هو السبب في طرد الأرجنتيني ليونيل ميسي لتكون نقطة سوداء في تاريخ اللاعب منذ أن التحق بفريق برشلونة الأسباني، وكان ذلك بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 120 بسبب اعتدائه على لاعب اتلتيك بلباو بدون كرة مما جعل الحكم لم يتردد في اتخاذ قرار إظهار البطاقة الحمراء بعدما تطلع إلى خاصية الفار وطرد ميسي خارج ملعب اللقاء.