المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442 شروط الفصل التدريبي الثاني

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية الفصل التدريبي الثاني لهذا العام كما قد تم الإعلان عن بعض الترتيبات الأخري فيما يخص الفصل الثاني من العام التدريبي وما يشتمل عليه من ترتيبات واستعدادات وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة وأيضاً من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصفحة الرئيسية كما أن المؤسسة قد قامت بإنهاء كل ما يخص الفصل الدراسي الثاني بالتدريب التقني الخاص بالعام الحالي 1442 في جميع المنشآت التي تخص التدريب وكانت الاستعدادات تشمل كل ما يخص البرامج للدبلوم وما يتعلق بالبكالوريوس وأيضا ً شملت المعاهد الصناعية وكل المعاهد المهنية بالسجون كذلك الاستعدادات شملت معاهد الشراكات الاستراتيجية .

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما اشتملت عليه من الاستعدادات الخاصة بالفصل التدريبي الثاني :-

تم استعداد المؤسسة بوضع كافة الاستعدادات التي تخص الأعمال المتعلقة بالقبول والتسجيل كما قامت بالتهيئة فيما يخص البيئة المتعلقة بالتدريبات التي تخص المقررات العلمية وذلك وفقاً لما تم وضعه من إجراءات تخضع لعوامل الوقاية من فيروس كورونا كما تم تهيئة الأنظمة التي تعمل بالنظام الإلكتروني ليتم التقديم عن بعد لكل ما يخص المقررات النظرية ، واشتملت الأعمال أيضاً علي التنظيم المتعلق بما يتم أستقباله من المتدربين والمتدربات أيضاً الجدد بالبرامج المتعلقة للتعريف بالأنظمة وما يتعلق بالمرافق والخدمات الخاصة بالمنشآت التدريبية .

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما هي المقررات النظرية للتعلم عن بعد :-

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصفحة الرئيسية كانت قد أعلنت عن سوف يتم مواصلة كل ما يتعلق بالتدريبات التقنية خلال الفصل الدراسي الثاني بالتدريب التقني وسيتم تقديم كل البرامج المتعلقة بالتدريبات التي تخص الكليات وأيضاً المعاهد عن بعد فيما يخص كل المقررات النظرية وسيتم الحضور لكل المقررات العلمية وذلك وفقاً لما تم وضعه فيما يتعلق بالتنظيم وكذلك كافة الضوابط التي ستطبق .

الفصل الثاني من العام التدريبي وما هي المراحل التعليمية التي ستتعلم عن بعد :-

قامت الوزارة بالإعلان عن من هم المراحل التعليمية التي ستتعلم عن بعد وكان القرار خاص بجميع المراحل التعليمية فيما يخص التعليم العام وذلك سيستمر حتي نهاية الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 وذلك وفقاً لما تم وضعه من الأليات المنظمة لذلك فيما يتعلق بالفصل الدراسي الأول وما كان يختص به المعلمين والمعلمات وكل أعضاء الهيئة الإدارية داخل المدارس وأيضاً مكاتب التعليم .

التدريب التقني والضوابط التي تم وضعها فيما يتعلق بأمور المرحلة الجامعية والابتدائية والمتوسطة والثانوية :-

قررت المؤسسة بأن الدراسة الخاصة بالمرحلة الجامعية وكذلك أيضاً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد فيما يتعلق بالمقررات النظرية أنه سيكون هناك حضور فيما يتعلق بالمقررات العملية كذلك التدريبية وذلك وفقاً لما تقرره الجهات المسئولة كذلك المجالس المعنية مع الاحتراس لكافة الإجراءات المتعلقة بالإجراءات الصحية التي قامت وزارة الصحة بالإعلان عنها ، وفيما يتعلق بالمراحل المتوسطة والمراحل الثانوية سوف يبدأ اليوم الدراسي عن بعد بتوقيت صباحي من الساعة التاسعة أما المرحلة الابتدائية سوف يكون بداية اليوم الدراسي الثالثة عصراً .

رابط المؤسسة والشرط الأول أن لا يقل التفوق الذي حصل عليه الطالب عن 4.75 من أجمالي 5 درجات . الشرط الثاني أن لا يكون الطالب قد حصل علي قرارات خاصة بفصله أو حدث طي للقيد . الشرط الثالث أن يكون قد حدث إنهاء لكافة الإجراءات المتعلقة بمتطلبات التخرج . الشرط الرابع أن لا يكون قد حدث عدم تخطي عن المدة النظامية وهي شاملة خمسة فصول . الشرط الخامس أن يكون المتدرب يقبل التدريب في الفترة الصباحية . الشرط السادس أن يكون الطالب قد قام بالتسجيل في الدبلوم أو التسجيل في البكالوريوس وذلك كمرحلة تدريبية الشرط السابع أن يكون المتدرب شرط أساسي يكون سعودي الجنسية أو من في حكم ذلك . الشرط الثامن أن يكون المتدرب لم يحدث وأن رسب قبل ذلك في أي من المقررات . الشرك التاسع أن يكون المتدرب ما زال في أستمرار في الفصل الأخير .

مؤسسة التدريب التقني وما هي الشروط التي تم وضعها للحصول علي منح التفوق العلمي :-الفصل الثاني من العام التدريبي وما هو الموعد المقرر لإرسال كلمة المرور للمتدربين الجدد :-

كان قد تم الإعلان علي الصفح الرسمية للتدريب بأن الموعد المقرر لإرسال كلمة المرور للمتدربين الجدد وذلك تقرر من بعد أن كان هناك العديد من الاستفسارات حول الموعد الذي سيتقرر فيه ذلك وكان قد تم التصريح عبر تويتر لموقع التدريب سوف يتم إرسال كلمات المرور لجميع المتدربين الجدد قبل بداية الفصل الثاني من العام التدريبي وحتي يكون قد تم تسجيل الجدول لهم .

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كانت قد صرحت فيما يخص شرط الحصول علي المكافآت فيما يتعلق بالتفوق العلمي أن المنح التي ستقدم للمتفوقين في التدريب من المتدربين والمتدربات سوف يكون مرهون بشروط عديده ويجب أن تتوافر لكل من حصل علي التفوق وتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي للتدريب .