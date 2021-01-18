كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات، وذلك في بيان صادر عنها بتاريخ اليوم الأحد الموافق الرابع من جمادى الأخر لعام 1422 هـ/ 17 يناير 2021 م، وأوضحت أن التقديم سيكون بشكل إلكتروني من موقع منصة أبشر للتوظيف، على أن يستمر التقديم من اليوم وحتى يوم الخميس القادم الموافق 8 جمادى آخر 142 هـ.

شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

أكدت المديرية العامة في بيان وظائف مكافحة المخدرات عن توافر وظائف عسكرية شاغرة للنساء برتبة جندي، وقد حددت بعض الشروط الواجب توافرها في النساء المتقدمات لشغل تلك الوظائف، أبرزها:

أن تكون من أصل سعودي، ونشأت بالمملكة العربية السعودية، ولا يلتفت لمن نشأت خارج الأراضي السعودية أثناء فترة عمل الوالدين.

أن تكون حاصلة على الثانوية العامة وما يعادلها، والأفضل أن تكون حاصلة على مؤهل عالي.

أن يكون السجل القضائي الخاص بالمتقدمة خالي من القضايا الجنائية المخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون حسنة السمعة والسلوك.

أن تكون الهوية الشخصية مستقلة و سارية.

ألا تكون التحقت بإحدى الوظائف التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

ألا تعمل في الجهات الحكومية.

ألا يكون قد سبق وعملت بالمراكز العسكرية.

أن يكون هناك تناسق في الوزن والطول بما يتناسب مع ما ورد باللائحة الطبية.

أن تجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح.

خطوات التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء سيتم من خلال موقع أبشر للتوظيف، ويجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة؛ لأنه في حال وجود تباين في البيانات سيتم استبعاد المتقدمة، وفيما يلي خطوات التسجيل:

الانتقال إلى موقع أبشر للتوظيف من هنا. النقر على الوظائف الشاغرة بعد إتمام عملية تسجيل الدخول. الدخول إلى الوظيفة المرغوبة. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية في الحقول المخصصة لها بدقة متناهية، وبينات الشهادة العلمية. النقر على زر التالي، ومنها النقر على أيقونة حفظ. القيام بطبع الصفحة، والاحتفاظ برقم الطلب.

رابط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات

أتاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات رابط خاص للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء، التي قد أعلنت عنها اليوم في البيان الصادر عنها، وأن التقديم سيكون من خلال منصة أبشر للتوظيف، على أن تستقبل طلبات التقديم في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 4 جمادى الأخر 1442 هـ، وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 8 جمادى الأخر 1442 هـ.