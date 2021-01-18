انت الان تتابع تفاصيل خبر لائحة العلاج بالخارج في الكويت الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لائحة العلاج بالخارج في الكويت ، من الأمور التي تهم عدد من المواطنين الكويتيين، ولا سيما بعد اعتماد اللائحة الجديدة لتنظيم العلاج بالخارج والتي أصدرتها وزارة الصحة، وتضمن الحالات التي يتم إيفادها للعلاج بالخارج، وكذلك التي يتم ابتعاثها لتدخل جراحي، والحالات التي لا يتوفر علاجها بالمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات والمراكز التخصصية، ونوضح خلال السطور التالية أبرز النقاط في لائحة العلاج بالخارج في الكويت، وذلك عبر موقع مصر فايف . لائحة العلاج بالخارج في الكويت الجديدة المادة الأولى يقتصر إيفاد المواطنين في الخارج على الحالات التالية : حالات السرطان .

حالات الجراحات المستعصية .

الحالات الحرجة .

الحالات غير الجراحية المستعصية (للكبار والاطفال) .

الحالات التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية ـ غير الجراحية) انها تستحق العلاج بالخارج .

الحالات التي لا يتوفر إمكانية علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والمراكز التخصصية. المادة الثانية أولًا : إجراءات تقديم الطلب تقديم الطلب من المريض نفسه أو من له صفة قانونية .

تعبئة النموذج المعد واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة .

تقرير طبي حديث باللغة الانجليزية من الطبيب المعالج او المراكز التخصصية التابعة للوزارة .

يتضمن التقرير التاريخ المرضي والخطة العلاجية من الوحدة المختصة .

يقوم منسق اللجنة التخصصية بكل مستشفى بتحديد موعد للجنة التخصصية .

إبلاغ المريض بالموعد .

يقوم القسم الطبي بدراسة الطلبات المعروضة عليه للعلاج بالخارج .

التأكد من شمول الحالات بالقرار الوزاري من عدمه : في حالة عدم شمول الحالة بالقرار الوزاري يحفظ الطلب . في حال إذا كانت الحالة مشمولة بالقرار الوزاري يتم عرضها على اللجنة التخصصية بالقسم للعرض على اللجنة العليا للعلاج بالخارج .

ثانيًا : اللجان الطبية المتخصصة تقوم اللجان الطبية التخصصية ببحث حالة المريض والكشف عليه إن لزم الامر ومراجعة ملفه الطبي .

يقوم الطبيب المعالج باستكمال جميع الاجراءات اللازمة له قبل اعطائه موعد اللجنة .

تحديد ما اذا كان يحتاج الاستعانة بطبيب متخصص في غير تخصصات اللجنة .

تصدر اللجنة تقريرها على النموذج المعد لذلك .

الموافقة على سفر المريض للعلاج بالخارج وبعدها يتم اعتماد السيد وكيل الوزارة .

استكمال إجراءات سفر المريض للعلاج بالخارج . المستندات المطلوبة للعلاج بالخارج صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق .

صورة جواز سفر ساري المفعول للمريض والمرافق .

قرار السفر للمريض للعلاج بالخارج مع توصية اللجنة التخصصية .

تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد، من قبل الطبيب المعالج لتوضيح لياقة المريض للسفر بالطائرة .

تحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة .

نموذج معتمد من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى التي كان عالج فيها المريض .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لائحة العلاج بالخارج في الكويت الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.