رابط وطريقة التقديم في وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة

تم الإعلان عن بدء التقديم في وظائف النيابة العامة الشاغرة عبر موقع جدارة، وقد تأسست منظومة جدارة الإلكترونية للتوظيف منذ عام 2011 وهي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وتساعد الراغبين في الحصول على عمل في الوظائف التابعة للدولة من الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ودرجاتهم العلمية، وتتطلب الاستفادة من خدمات جدارة تسجيل الدخول إلى الخدمة بواسطة حساب خاص بالمستخدم وفي السطور التالية سوف نستعرض طريقة التقديم الصحيحة للحصول على وظيفة في النيابة العامة من بين العديد من الوظائف المتاحة عبر موقع جدارة والتي وصل عددها إلى ستمائة وواحد وسبعون وظيفة، وقد بدأ التقديم صباح أمس الأحد الموافق 17 يناير 2021 وسوف ينتهي التقديم بحلول يوم 23 يناير 2021. خطوات التقديم في وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة توجه إلى موقع جدارة أو منصة مسار الإلكترونية وقم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

اكتب اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور المسجلة لدى أبشر ثم اكتب ورمز التحقق الظاهر أمامك. خطوات التقديم في وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة انقر زر تسجيل الدخول وسوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية في المنصة.

سوف تصلك رسالة على الجوال بها رمز التفعيل قم بكتابته في الحقل المخصص لذلك ثم انقر زر التفعيل.



في حالة قيامك بتحديث بياناتك فسوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية، أما إذا لم تحدث بياناتك فستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتحديث البيانات.

قم بالنقر على السهم الصغير أعلى اسم المستخدم الخاص بك وسوف تظهر لك صفحة تعبئة الرغبات.

سوف يظهر أمامك عدد الوظائف المتاحة قم باختيار الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها.

يمكنك التقدم بطلب الحصول على أكثر من وظيفة إذا كان متاحاً أمامك أكثر من وظيفة.

انقر أيقونة تقديم الطلب وسوف تظهر أمامك رسالة تم تقديم الطلب بنجاح، وبذلك تكون قد أنهيت إجراءات التقدم على الوظائف.

إذا كنت من الحاصلين على درجة علمية من خارج المملكة فيتعين عليك تقديم قرار المعادلة من وزارة التعليم السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون قد اجتاز اختبار القدرة المعرفية.

يتم تحديد مقابلات شخصية لمن يحصلون على أعلى عدد نقاط.

سوف يتم عمل مطابقة لبيانات المتقدمين خلال المقابلة الشخصية.

سوف يتم استبعاد المتقدمين ممن لم تتطابق بياناتهم. شروط التقديم في الوظائف عبر موقع جدارة أن يكون المتقدم/ة للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يتم تقديم جميع البيانات المطلوبة خلال فترة التقديم المحددة.

أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو التعليم المتوسط أو ما يعادلهما.

أن يحضر المقابلة الشخصية والتي يتم على أساسها الاختيار بين المرشحين. شروط التقديم في الوظائف عبر موقع جدارة الوسوم

تم الإعلان عن بدء التقديم في وظائف النيابة العامة الشاغرة عبر موقع جدارة، وقد تأسست منظومة جدارة الإلكترونية للتوظيف منذ عام 2011 وهي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وتساعد الراغبين في الحصول على عمل في الوظائف التابعة للدولة من الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ودرجاتهم العلمية، وتتطلب الاستفادة من خدمات جدارة تسجيل الدخول إلى الخدمة بواسطة حساب خاص بالمستخدم وفي السطور التالية سوف نستعرض طريقة التقديم الصحيحة للحصول على وظيفة في النيابة العامة من بين العديد من الوظائف المتاحة عبر موقع جدارة والتي وصل عددها إلى ستمائة وواحد وسبعون وظيفة، وقد بدأ التقديم صباح أمس الأحد الموافق 17 يناير 2021 وسوف ينتهي التقديم بحلول يوم 23 يناير 2021. خطوات التقديم في وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة توجه إلى موقع جدارة أو منصة مسار الإلكترونية وقم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

اكتب اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور المسجلة لدى أبشر ثم اكتب ورمز التحقق الظاهر أمامك. خطوات التقديم في وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة انقر زر تسجيل الدخول وسوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية في المنصة.

سوف تصلك رسالة على الجوال بها رمز التفعيل قم بكتابته في الحقل المخصص لذلك ثم انقر زر التفعيل.



في حالة قيامك بتحديث بياناتك فسوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية، أما إذا لم تحدث بياناتك فستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتحديث البيانات.

قم بالنقر على السهم الصغير أعلى اسم المستخدم الخاص بك وسوف تظهر لك صفحة تعبئة الرغبات.

سوف يظهر أمامك عدد الوظائف المتاحة قم باختيار الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها.

يمكنك التقدم بطلب الحصول على أكثر من وظيفة إذا كان متاحاً أمامك أكثر من وظيفة.

انقر أيقونة تقديم الطلب وسوف تظهر أمامك رسالة تم تقديم الطلب بنجاح، وبذلك تكون قد أنهيت إجراءات التقدم على الوظائف.

إذا كنت من الحاصلين على درجة علمية من خارج المملكة فيتعين عليك تقديم قرار المعادلة من وزارة التعليم السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون قد اجتاز اختبار القدرة المعرفية.

يتم تحديد مقابلات شخصية لمن يحصلون على أعلى عدد نقاط.

سوف يتم عمل مطابقة لبيانات المتقدمين خلال المقابلة الشخصية.

سوف يتم استبعاد المتقدمين ممن لم تتطابق بياناتهم. شروط التقديم في الوظائف عبر موقع جدارة أن يكون المتقدم/ة للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يتم تقديم جميع البيانات المطلوبة خلال فترة التقديم المحددة.

أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو التعليم المتوسط أو ما يعادلهما.

أن يحضر المقابلة الشخصية والتي يتم على أساسها الاختيار بين المرشحين. شروط التقديم في الوظائف عبر موقع جدارة

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