تحديث لعبة فري فاير 2021 الجديدة Garena Free Fire والحصول على آلاف الجواهر مجاناً

من الآلعاب القتالية التي نالت شهرة كبيرة هي لعبة فري فاير لذلك نحاول معكم تقديم شرح تحديث لعبة فري فاير 2021 الجديدة Garena Free Fire، وما هي متطلبات تلك اللعبة لتثبيتها على هاتفك وتشغيلها، حيث أصبح من الألعاب ذات الشعبية كبيرة ليس فحسب بين الأولاد الذكور بل والبنات كذلك اصبحن يفضلن تلك الألعاب، وهي من الالعاب الجماعية التي بها تنافس بين اللاعبين لمن يبقى في النهاية من إجمالي 50 لاعب ويستطيع الحصول على لقب القناص الفائز، ويتم تحميل اللعبة من خلال المتجر الإلكتروني للهاتف المحمول، كما يمكن لعبها عن طريق الكمبيوتر.

تحديث لعبة فري فاير 2021 الجديدة

من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد يتم تحديث لعبة فري فاير الجديدة 2021 -1442 Garena Free Fire، وهي لعبة شيقة لما فيها من سرعة ونشاط بين اللاعبين، مثل لعبة ببجي موبايل، والتي يتم تحديثها بسهولة من المتجركذلك، وبسهولة الحصول على شدات ببجي مجانا، وتحتاج Garena Free Fire إلى سرعة اللاعبين من أجل القتال، وكل 10 دقائق يتم نقل اللاعب من جزيرة لأخرى، وقواعد اللعبة سهلة وبسيطة وهي:

يتم تجميع قرابة 50 لاعب ومن خلال طائرة يتم نقلها إلى جزر نائية

يختار اللاعب مكان الجزيرة التي يهبط بها عن طريق مظلة

يقوم كل لاعب بالبحث على طريق النجاة من خلال بقاءه في المناطق الأمنة

وعلى اللاعب اختيار اماكن يختبئ فيها عن الأعداء لعدم رؤية مثل الحفر أو الانبطاح تحت الأعشاب

ولابد ان يكون الهدف الاساسي لدى اللاعب هي البقاء على قيد الحياة

يبحث اللاعب على اسلحة للدفاع عن نفسه بها والقضاء على الاعداء، ويمكن الحصول عليه من شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية.

في خلال 10 دقائق تنتهي اللعبة بفوز القناص الأخير من عدد 50 لاعب

طرق شحن جواهر فري فاير 2021

هناك الكثير من طرق شحن جواهر فري فايربعضها مجاني، والبعض الآخر عن طريق دفع اموال من خلال بطاقة الشراء، ومن الطرق المجانية في لعبة فري فاير هو الدخول على تطبيق اللعبة على متجر تنزيل اللعبة، ومنه يتم تغيير البلد إلى دولة أجنبية بخطوات بسيطة سبق وشرحناها من الرابط السابق، وبسهولة يتم الحصول على آلاف الجزاهر التي تفيدك في شراء اسلحة وادوات تحتاج إليها في معركتك للبقاء القناص الفائز.

تم تحديث اللعبة بتاريخ 12 يناير 2021

تتطلب أندرويد إصدار 4.1 فالأحدث

حجم اللعبة 46M

الإصدار الحالي 1.57.0

تناسب اللعبة البالغين 17 عام فأكثر

عدد مرات التثبيت بلغت اكثر من 5 مليون مستخدم.

متطلبات تشغيل لعبة فري فاير الجديدة 2021 Garena Free Fire

بذلك من معرفة طريقة تحميل وكيفية تحديث لعبة فري فاير 2021 الجديدة Garena Free Fire من الدخول على المتجر للهاتف سواء كان اندرويد أو IOS.