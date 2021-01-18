جدة - نرمين السيد - ألقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، خطابا عاطفيا إلى الجنود الأمريكيين فى "فورت درام"، فى آخر كلمة له قبل مغادرة منصبه، وفق ما نقلته شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية.





وقال نائب الرئيس الأمريكى، باكيا: "أعظم شرف لى فى حياتى أننى شغلت منصب نائب الرئيس .. لقد مررنا جميعًا بالكثير خلال العام الماضى، ولكن من خلال كل ذلك، رأيت قوة ومرونة الشعب الأمريكى تتألق". وروَّج مايك بنس خلال خطابه للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، على الرغم من أنه لم يذكر اسم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلا مرة واحدة، قائلا: "سيأتى اليوم لنضع هذه الأوقات الصعبة فى الماضى ونخرج أقوى وأفضل من أى وقت مضى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايك بنس يبكى فى آخر خطاب له : أعظم شرف لى أننى شغلت منصب نائب الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.