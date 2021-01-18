قبل اطلاع ترامب على معلومات سرية .. بايدن ينتظر توصية المخابرات

جدة - نرمين السيد - قال رون كلين كبير مساعدى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن الرئيس ينتظر توصية مستشاريه لشؤون المخابرات حول إمكانية إطلاع دونالد ترامب على معلومات سرية بعد رحيله عن البيت الأبيض.





وأدلى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، تعارض فيه إطلاع ترامب على مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة. وفى المقال الذى نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لا حاجة لإطلاع الرئيس السابق ترامب على معلومات المخابرات"، قالت غوردون: "بهذا الإجراء البسيط، الذى هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد، يمكن لجو بايدن أن يخفف جانبا واحدا من المخاطر المحتملة على الأمن القومى التى يشكلها المواطن دونالد ترامب". وردا على سؤال حول دعوة غوردون، صرح كلين لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" بأن بايدن سيحتاج لتوصيات من مستشاريه المتخصصين فى شؤون المخابرات قبل اتخاذ أى قرار بهذا الصدد. وأضاف: "سنطلب بالتأكيد توصية خبراء المخابرات فى إدارة بايدن، وسنتصرف بناء عليها".

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