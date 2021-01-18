مصرع بحارين وفقدان 6 أشخاص بعد غرق سفينة روسية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "أفى"، إن حاكم محافظة بارتين، سنان جونر، أكد أن السفينة كان على متنها 13 شخصا، وجميعهم كانوا من روسيا، لافتا إلى أنه تم إنقاذ 5 أشخاص حتى الآن، وتم انتشال جثتين لاثنين من أفراد الطاقم من البحر الأسود

جدير بالذكر، أن السفينة الروسية غرقت على بعد 200 متر من الساحل وسط عاصفة فى المنطقة، ما أعاق عمليات الإنقاذ المرسلة من تركيا.