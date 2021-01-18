أعمال الشغب فى تونس .. الجيش ينتشر لتأمين المنشآت وإصابة 10 من رجال الأمن

جدة - نرمين السيد - أكد محمد زكرى، الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية، انتشار الوحدات العسكرية أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة فى ولايات "سليانة والقصرين وبنزرت وسوسة"، تحسبا لأية أعمال شغب من الممكن أن تستهدف هذه المنشآت.





وفى سياق متصل، ذكرت قناة العربية، نقلا عن قناة "نسمة" التونسية إصابة 10 من رجال الأمن التونسى، واعتقال 247 شخصا فى أحداث شغب فى البلاد. أعمال العنف فى تونس كانت حالة من الفوضى عمت الشارع التونسى، مع اندلاع مظاهرات عنيفة فى الشوارع، تخللها اعتداء على الأملاك العامة التونسية، وخصوصا فى ظل حظر التجول الذى تشهده تونس الآن، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، أمس السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، وذلك بعد حوالى 5 أشهر من توليه المنصب.

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