هدد باستخدام السلاح لرفض بايدن.. القبض على مسئول أمريكي

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، القبض على مسئول بولاية نيو مكسيكو، وذلك بسبب تهديده بإقتحام الكونجرس الأمريكي.
وذكرت وكالة رويترز أن المسؤول المعتقل تعهد بالسفر مسلحا إلى واشنطن للاحتجاج على تنصيب جو بايدن.
وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا مكثفًا لقوات الحرس الوطني، وذلك قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم الأربعاء المقبل.
وقالت الصفحة الرسمية لقوات الحرس الوطني، على "تويتر" إن أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة واشنطن، استعداد لحفل التنصيب، بينما يظهر مقطع فيديو آخر لحظة نزول الجنود من طائرة الشحن التي تقلهم إلى العاصمة واشنطن.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنشاء منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
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