من جديد .. الثلوج تقتل 3 أشخاص فى سويسرا

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة كانتون فود، إن عدة أشخاص آخرين جرفتهم الثلوج بمحيط مدينة مونترو، لافتة إلى أن التحقيقات جارية فى تلك الحوادث.
الثلوج فى سويسرا
وكانت الشرطة السويسرية أعلنت يوم السبت الماضى عن مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية فى جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة فى البلاد، مؤكدة أن متزلجا يبلغ من العمر 49 عاما، لقى حتفه فى قرية أوبرفالد بعد أن غطاه الثلج.
وأشارت إلى أن شخصا آخر لقى حتفه فى كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج الذى تساقط بغزارة شديدة أيضا.
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