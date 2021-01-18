مقتل 3 جنود سوريين فى هجوم على حاجز عسكرى بـ القنيطرة

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أعلن حسين عرنوس، رئيس الوزراء السورى، أن 7 سبع ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن 2 منها تم استهدافهما فى البحر الأحمر، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.

وقال عرنوس، خلال كلمة له بمجلس الشعب السورى : "تم استهداف الناقلتين فى البحر الأحمر، ما أدى إلى تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص فى كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتى البنزين والمازوت".