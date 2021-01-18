بسبب كورونا .. دولة أوروبية تعلن أن منظومتها الصحية على وشك الانهيار

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الصحية في دولة البرتغال أن نظام الصحة العامة في البلاد على وشك الانهيار بعدما ارتفعت أعداد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى قرب نفاد أسرَّة العناية المركزة.





وفى السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء: "نظامنا الصحى يتعرض لضغوط شديدة .. هناك حد ونحن قريبون جدًا منه". كورونا فى البرتغال جدير بالذكر، أن البرتغال يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة فقط، إلا أن إصابات كورونا قد تمكنت منها تماما، وخصوصا خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت 10385 حالة جديدة، و152 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 549801، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8861 حالة وفاة.

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