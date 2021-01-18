تفاصيل جديدة عن أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

نشرت صحيفة نيويوركر لقطات جديدة من داخل مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس" لمراسل تابع لمثيري الشغب داخل المبنى وحتى غرف مجلس الشيوخ.
ويظهر مشهد في مقطع الفيديو الذي صوره المراسلLuke Mogelson ، الحشد يسير عبر المبنى ويهتف "خيانة" و"دافع عن دستورك، دافع عن حريتك".
فيما قال رجل ضابط يحاول صد الغوغاء: "عددهم فاق العدد". يضيف الرجل: "نحن نستمع لترامب، رئيسك في العمل".
كما يمكن سماع رجل آخر في الفيديو وهو يصرخ ، "أين هم" ، بينما كان ينظر إلى غرف مجلس الشيوخ.
لم يكن هناك ما يكفي من رجال أمن لتطبيق القانون لدرء العصابات التي رشقوا الضباط بالعلب والزجاجات".
واعد هذه الشهادة هي جديدة من نوعها للحديث عن احداث الكونجرس.
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