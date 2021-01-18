كورونا يبدأ فى احتلال شرق الصين .. تسجيل 109 إصابات جديدة

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إن عدد إصابات اليوم الـ 109 هو نفسه عدد الإصابات المسجلة فى اليوم السابق الأحد.
كورونا فى الصين
وأشارت لجنة الصحة الوطنية التابعة للحكومة إلى أنه من بين الإصابات الجديدة 93 حالة محلية، 54 منها فى إقليم خبى المحيط بالعاصمة بكين.
وسجل إقليم جيلين بشمال شرق البلاد رقما قياسيا بلغ 30 حالة إصابة مما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.
جدير بالذكر، أنه وصل العدد الإجمالى للإصابات بـ فيروس كورونا فى الصين إلى 89336 فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635 حالة وفاة.
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