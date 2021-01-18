إصابات كورونا حول العالم تتخطى 94.53 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالى عدد الإصابات به حول العالم بلغ أكثر من 94.53 مليون إصابة، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و25929.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا.

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