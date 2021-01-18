ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا الأخير إلى 81 قتيلا

انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا المزيد من الجثث من بين أنقاض المنازل والمباني التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا وبلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 81 شخصا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن المهندسين العسكريين تمكنوا من إعادة فتح طرق التي دمرت الهزة الأرضية أجزاء منها، وذلك لإتاحة توصيل مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث راديتيا جاتي قوله إن المزيد من المعدات الثقيلة قد وصلت إلى مدينة "ماموجو" الأشد تضررا ومنطقة "ماجين" المجاورة في جزيرة "سولاويزي" التي ضربتها الهزة الأرضية يوم الجمعة الماضي.

وقال جاتي إن الآلاف قد شردوا فيما أصيب أكثر من 800 شخص جراء الهزة الأرضية القوية التي تسببت حتى الآن في مقتل 70 شخصا في مدينة "ماموجو" و11 آخرين في منطقة "ماجين".

وأضاف أن ما لا يقل عن 1150 منزلا في منطقة "ماجين" قد لحقت بها أضرارا جراء الزلزال، مشيرا إلى أنه تم نقل 27 ألفا و850 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة كما أوضح أن الوكالة لا تزال تجمع البيانات من المنطقة.