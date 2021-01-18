مقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكية تسجل 11 ألفا و366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة الصحة العامة في مقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكية تسجيل 11 ألفا و366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الإدارة -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أنه تم أيضا تسجيل 108 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال يوم أمس (الأحد).

وكانت المقاطعة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد - التي ظهرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي - أمس الأول (السبت).