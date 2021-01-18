بارد إلى شديد البرودة مع إحتمال هطول زخات المطر .. حالة الطقس اليوم في السعودية الاثنين 18 يناير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - جاءت توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية الاثنين 18 يناير 2021، تشير إلى طقس بارد نسبيًا إلى دافئ ووجود إحتمال ضعيف بهطول المطر، وهبوب الرياح المعتدلة خلال ساعات النهار، وطقس بارد إلى شديد البرودة وتشكل الصقيع خلال ساعات الليل، خاصة خلال الساعات الأخيرة منه، والرياح تكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. حالة الطقس اليوم في السعودية نهارًا جاءت توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين 18 يناير نهارًا على مدن السعودية، تشير إلى طقس بارد على المرتفعات الجنوبية للبلاد والمناطق الشمالية وغرب البلاد، أما المناطق الشرقية والوسطى، فسيكون الطقس مائل للدفء، وعلى مناطق تهامة والبحر الأحمر وجازان وعسير والباحة، فسيكون طقس النهار مائل للحرارة

أما عن هطول زخات المطر، فيوجد احتمال ضعيف مقتصر على مناطق أقصى الشمال للبلاد.

وعن توقعات الرياح، فجاءت تشير إلى أن الرياح معتدلة بوجه عام، تنشط على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر والمناطق الشمالية للبلاد. حالة الطقس اليوم في السعودية ليلًا أما عن توقعات حالة الطقس ليلًا، فهي تشير إلى طقس بارد بوجه عام، معتدل في غرب المملكة وسواحل البحر الأحمر، شديد البرودة بداية من شمال البلاد حتى أجزاء من القصيم وحائل، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل. وتشير التوقعات إلى زيادة فرص تكون الصقيع، خاصة على أجزاءمن حائل وتبوك والقصيم مع الإقتراب من الفجر. أما عن توقعات الرياح، فمن المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من السعودية رياح خفيفةإلى معتدلة.

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