وظائف مكافحة المخدرات رتبة جندي “نساء” 1442 فتح باب القبول والتسجيل عبر “أبشر توظيف”

وظائف مكافحة المخدرات التي تم الإعلان عنها بمعرفة الإدارة العامة للقبول المركزي والشئون العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تلقي عمليات بحث عالية عبر مؤشر البحث العالمي “جوجل”، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير الوظائف لأبنائها بمختلف الجهات الحكومية، ونقدم لهم الروابط الإلكترونية المعتمدة من الحكومة للتقديم إلكترونياً على هذه الوظائف، مثل موقع جدارة، وبوابة أبشر توظيف، وقد طلبت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التسجيل على رتبة جندي نساء، لمن تتوافر لديها الشروط والمؤهلات في خلال الفترة المُعلن عنها بالتفصيل داخل الإعلان، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لهذه الوظائف والرابط المباشر للتسجيل. رابط بوابة أبشر توظيف للتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات 1442 الدخول إلكترونياً عبر بوابة أبشر توظيف.

الدخول على أيقونة الوظائف المتاحة.

الضغط على الوظيفة المُعلن عنها للتقديم عليها.

فحص ومراجعة شروط وتفاصيل الوظيفة لاستكمال باقي الإجراءات.

الضغط على خانة تقديم الطلب.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة ومراجعتها جيداً.

الضغط على التالي ثم خانة حفظ. سلم رواتب رتبة جندي بمكافحة المخدرات رابط بوابة أبشر توظيف للتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات 1442سلم رواتب رتبة جندي بمكافحة المخدرات يخضع راتب رتبة جندي نساء بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، لسلم رواتب العسكريين بوزارة الداخلية السعودية، ونوضح لكم فيما يلي الراتب الخاص برتبة جندي نساء 1442. الراتب الأساسي يبلغ 2800 ريال سعودي.

بدل مكافحة الإرهاب 941 ريال سعودي.

بدل شهادة الثانوية 300 ريال سعودي.

بدل خطر 600 ريال سعودي.

بدل ميدان 450 ريال سعودي.

مصاريف انتقال 500 ريال.

بدل إعاشة 500 ريال.

بدل إضافي للإعاشة 500 ريال.

بدل التقاعد 400 ريال.

إجمالي راتب جندي نساء بمكافحة المخدرات 7500 ريال سعودي. موعد التسجيل لرتبة جندي نساء مكافحة المخدرات 1442 موعد التسجيل لرتبة جندي نساء مكافحة المخدرات 1442 تم فتح باب التسجيل على وظائف مديرية مكافحة المخدرات “رتبة جندي نساء”، من الأحد الموافق 4 جمادي الثاني 1442 هجرياً، حتي الخميس 8 جمادي الثاني 1442 هجرياً. المؤهل المطلوب المؤهل المطلوب للتقديم على رتبة جندي نساء بمديرية مكافحة المخدرات 1442، أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها أو أكثر، مع ضرورة توافر الشروط اللازمة للقبول، على أن يتم التعيين بكافة مناطق ومدن المملكة. الوسوم

وظائف مكافحة المخدرات التي تم الإعلان عنها بمعرفة الإدارة العامة للقبول المركزي والشئون العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تلقي عمليات بحث عالية عبر مؤشر البحث العالمي “جوجل”، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير الوظائف لأبنائها بمختلف الجهات الحكومية، ونقدم لهم الروابط الإلكترونية المعتمدة من الحكومة للتقديم إلكترونياً على هذه الوظائف، مثل موقع جدارة، وبوابة أبشر توظيف، وقد طلبت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التسجيل على رتبة جندي نساء، لمن تتوافر لديها الشروط والمؤهلات في خلال الفترة المُعلن عنها بالتفصيل داخل الإعلان، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لهذه الوظائف والرابط المباشر للتسجيل. رابط بوابة أبشر توظيف للتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات 1442 الدخول إلكترونياً عبر بوابة أبشر توظيف.

الدخول على أيقونة الوظائف المتاحة.

الضغط على الوظيفة المُعلن عنها للتقديم عليها.

فحص ومراجعة شروط وتفاصيل الوظيفة لاستكمال باقي الإجراءات.

الضغط على خانة تقديم الطلب.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة ومراجعتها جيداً.

الضغط على التالي ثم خانة حفظ. سلم رواتب رتبة جندي بمكافحة المخدرات رابط بوابة أبشر توظيف للتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات 1442سلم رواتب رتبة جندي بمكافحة المخدرات يخضع راتب رتبة جندي نساء بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، لسلم رواتب العسكريين بوزارة الداخلية السعودية، ونوضح لكم فيما يلي الراتب الخاص برتبة جندي نساء 1442. الراتب الأساسي يبلغ 2800 ريال سعودي.

بدل مكافحة الإرهاب 941 ريال سعودي.

بدل شهادة الثانوية 300 ريال سعودي.

بدل خطر 600 ريال سعودي.

بدل ميدان 450 ريال سعودي.

مصاريف انتقال 500 ريال.

بدل إعاشة 500 ريال.

بدل إضافي للإعاشة 500 ريال.

بدل التقاعد 400 ريال.

إجمالي راتب جندي نساء بمكافحة المخدرات 7500 ريال سعودي. موعد التسجيل لرتبة جندي نساء مكافحة المخدرات 1442 موعد التسجيل لرتبة جندي نساء مكافحة المخدرات 1442 تم فتح باب التسجيل على وظائف مديرية مكافحة المخدرات “رتبة جندي نساء”، من الأحد الموافق 4 جمادي الثاني 1442 هجرياً، حتي الخميس 8 جمادي الثاني 1442 هجرياً. المؤهل المطلوب المؤهل المطلوب للتقديم على رتبة جندي نساء بمديرية مكافحة المخدرات 1442، أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها أو أكثر، مع ضرورة توافر الشروط اللازمة للقبول، على أن يتم التعيين بكافة مناطق ومدن المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف مكافحة المخدرات رتبة جندي “نساء” 1442 فتح باب القبول والتسجيل عبر “أبشر توظيف” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.