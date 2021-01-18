منظمة الصحة العالمية تحدد مدة بقاء المصاب ناقلا للعدوى.. تفاصيل

كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بفيروس كورونا ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.
وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.
وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".
ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.
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