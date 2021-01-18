بريطانيا: تطعيم كل المواطنين ضد كورونا بحلول سبتمبر

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين،أنه سيتم تطعيم كل المواطنين ضد فيروس كورونا بحلول سبتمبر المقبل.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن بريطانيا لديها الملايين من جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا تصل خلال أسابيع.
وقالت إنه يتم تطعيم 140 شخصا كل دقيقة ضد كورونا في المملكة المتحدة.
وأعرب وزير الصحة البريطاني دومينيك راب عن أمل حكومته بأن تتمكن من تحقيق هدفها في طرح لقاحات فيروس كورونا، وأن تكون قادرة على النظر في تخفيف قيود الإغلاق بحلول مارس.
وقال: "ما نريد فعله هو الخروج من هذا الإغلاق بأسرع ما يمكن بحلول أوائل الربيع ونأمل بحلول شهر مارس.. سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ هذه القرارات".
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