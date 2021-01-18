4ر15 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي للصين في 2020

سجل إجمالي الناتج المحلي للصين أكثر من 100 تريليون يوان (42ر15 تريليون دولار) خلال عام 2020.
وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم /الاثنين/- أن الصين شهدت زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر2% على أساس سنوي لتصل إلى 5986ر101 تريليون يوان (42ر15 تريليون دولار) العام الماضي، لتكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموا في العام الذي عصفت به جائحة كورونا.
وأضافت الهيئة أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد تجاوز 10000 دولار في لأول مرة في التاريخ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي حقق فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتصارا حاسما في القضاء على الفقر العام الماضي.
وتابعت الهيئة أنه في عام 2020، ارتفع نصيب الفرد من الدخل المتاح في الصين بنسبة 1ر2% ليصل إلى 32189 يوانا (4920 دولارا)، وهو ما يواكب بشكل أساسي الزيادة في إجمالي الناتج المحلي.
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