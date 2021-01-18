نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 3 أشخاص بانهيارات ثلجية غرب سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، بمصرع 3 أشخاص في انهيارات ثلجية في مدينة مونترو غرب سويسرا.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن شرطة كانتون فود، أن عدة أشخاص آخرين جرفتهم الثلوج بمحيط مدينة مونترو، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحوادث.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السويسرية، عن مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

وأكدت الشرطة، أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر، لقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.