خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 5.616 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، اليوم الإثنين، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالى عدد الإصابات فى البلاد الـ543 ألف حالة، تعافى منهم 456 ألف حالة.





وبحسب وزارة الصحة، فأن حصيلة الوفيات بلغت 4005 حالات على مستوى البلاد، بينما هناك 1130 حالة خطرة و273 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي. يشار إلى أن حوالى مليونين و116 ألفا و257 إسرائيليًا تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما تلقى 309 آلاف و65 إسرائيليًا الجرعة الثانية.

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