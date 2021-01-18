جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات الصحية، "لدينا الملايين من جرعات اللقاح ضد كورونا تصل خلال أسابيع"، بحسب قناة "العربية" الأخبارية. وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من فيروس كورونا فى وقت سابق من ديسمبر الماضى، ويُعتقد أنها بدأت فى سبتمبر فى منطقة "كنت" جنوب شرقى إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: تطعيم 140 شخصا كل دقيقة ضد فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.