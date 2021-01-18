عاجل.. سلطان عمان يجرى تعديلات فى قيادات الجيش

جدة - نرمين السيد - وعين السلطان أيضاً قائدين جديدين لسلاحى الجو والبحرية فى الجيش العماني، فتمت ترقية العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافرى إلى رتبة لواء ويُعين قائد سلاح الجو السلطانى العُمانى. كما تم ترقية العميد سيف بن ناصر الرحبى إلى رتبة لواء ويعين قائد البحرية السلطانية العمانية. بالإضافة إلى تعيين محمد بن ناصر بن على الزعابي، أميناً عاماً لوزارة الدفاع بمرتبة وزير.

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