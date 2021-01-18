إحباط أكثر من 20 هجوما على مؤسسات تعليمية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية إيلينا ليونينكو، إنه "يتم منع ما يصل إلى 20 حالة من هذه الحالات سنويًا، وهناك من وجد معلومات لتصنيع المتفجرات ودرسها، لكنه لم يستطع الحصول على أى من المكونات المتاحة للجمهور، لكن كان لديهم النية للقيام بذلك، نحن نأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الأشخاص، ولدينا آليات للتعرف على هؤلاء المراهقين، وفى معظم الحالات يمكن منع الجرائم وهى فى مرحلة الإعداد".

وأضافت، أنه تم إنشاء وحدة منفصلة فى عام 2013، للإشراف على التحقيق فى الجرائم المرتكبة ضد القصر والمراهقين فى جميع أنحاء روسيا.

وتابعت ليونينكو "وهذا يعنى أننا لا نتبع قانون العقوبات بشكل أعمى، ولكن فى الحقيقة نزج بأنفسنا فى هذه القضايا، ونحن ندرس الحالات، ونحدد العوامل والظروف التى من خلالها تظهر مثل هذه القضايا".