على ضوء هواتف المحمول.. أطباء سعوديون يجرون عملية جراحية

نشرت صحيفة "صدى" السعودية، صورة لفريق طبي سعودي، وهو يجري عملية جراحية في اليمن، على ضوء الهواتف المحمولة.

وقالت الصحيفة السعودية، إن الفريق الطبي السعودي في اليمن، أجرى عملية جراحية على ضوء هواتفهم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.

ولفتت الصحيفة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العملية، جعل الفريق الطبي يلجأ لأضواء هواتفهم لإنقاذ الموقف.

ومن جانبه، قال استشاري جراحة الأطفال الدكتور مدني عيسى وهو أحد أعضاء الفريق الطبي، إن ضعف الإمكانيات الطبية لم يكن حائلا أمام نجاح مهمتهم.