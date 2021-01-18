الجيش الإيراني يعلن عن إجراء مناورات برية على سواحل خليج عمان

أعلن الجيش الإيراني أنه سيبدأ غدا، مناورات برية، على سواحل خليج عمان جنوب البلاد.
وأشار قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، إلى أن مناورات "اقتدار 99" ستشمل تدريبات للقوات المحمولة جوا، والقوات الخاصة، وقوات الرد السريع، على سواحل خليج عمان.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد اختبر صواريخ باليستية في إطار مناورات أجراها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، معلنا ضرب أهداف على بعد ألف وثمانمئة كيلومتر شمال المحيط الهندي.
وقال قائد الأركان الإيراني اللواء محمد باقري إن إطلاق كمية كبيرة من الصواريخ البالستية بعيدة المدى ضد أهداف بحرية دليل على أن إيران ستستهدف كل من يفكر بضرب مصالحها الوطنية وانتهاك سيادة أراضيها وطرق التجارة البحرية.
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