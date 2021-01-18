تفوقت على أمريكا وفرنسا وبريطانيا.. الهند تطعم 224 ألف شخص ضد كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان صحفي أن أكثر من 200 ألف شخص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في اليوم الأول من حملة التطعيم على مستوى البلاد في الهند.

وبحسب الوزارة ، فإن المجموع "أعلى بكثير من العديد من البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا".

اعتبارًا من يوم الأحد ، قامت الهند بتطعيم ما مجموعه 224301 شخصًا.

واضاف البيان ان "البروتوكولات سارية للتبليغ والادارة الفورية للحالات في موقع جلسة التطعيم والنقل والاستشفاء ورعاية اضافية لمثل هذه الحالات".

هنأ وزير الصحة الهندي الدكتور هارش فاردان الهند على عملية إطلاق التطعيم الناجح.

وقال فاردان "رئيس وزرائنا كان على اتصال دائم برؤساء وزراء الولاية ... وضعنا جدولا زمنيا مشتركا وخطة نعمل بموجبها جميعا ... نحتاج إلى الالتزام بالخطة لتحقيق أهدافنا." .

أبلغت الهند عن أكثر من 10.5 مليون حالة إصابة بـ Covid-19 ، بما في ذلك 152419 حالة وفاة ، وفقًا لوزارة الصحة اليوم الاثنين.

وتشرع الهند في أحد أكثر برامج التحصين الجماعي طموحًا في العالم على الإطلاق ، حيث تخطط الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار لتحصين 300 مليون عامل في الخطوط الأمامية وكبار السن والأشخاص بحلول أغسطس.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعطى منظمو الأدوية الهنود الضوء الأخضر لاثنين من لقاحات فيروس كورونا ، أحدهما طورته شركة أسترازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد ، والآخر صمم محليًا بواسطة شركة بهارات بايوتيك ومعهد تديره الحكومة.