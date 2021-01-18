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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في الكويت بالدينار والدولار الأمريكي بعد تراجعه الأخير والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في الكويت تراجع طفيف مقارنةً بأسعار الأسبوع الماضي وبالأخص يوم 14 يناير الماضي، والذي شهد ارتفاعاً طفيفاً بلغ حينها عيار 24 نحو 17.99 دينار، وجاءت أسعار الذهب في الكويت اليوم على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم في الكويت
- سعر الذهب عيار 24
17.91 ديار كويتي و 59 دولار
- سعر الذهب عيار 22
16.41 دينار كويتي و 54.20 دولار.
- سعر الذهب عيار 21
15.67 دينار و 51.74 دولار.
- سعر الذهب عيار 18
13.43 دينار 44.35 دولار.
- سعر الذهب عيار 14
10.45 دينار و 34.49 دولار.
- سعر الذهب عيار 12
8.95 دينار و 29.56 دولار.
- سعر أوقية الذهب
556.91 دينار و 1,839 دولار.
- سعر الجنية الذهب
125.35 دينار و 413.91 دولار.
- سعر كيلو الذهب
17,907 دينار و 59,129 دولار
كما أن سعر الذهب في الكويت يبحث عنه الكثير من المواطنين وخاصةً المقبلين على الزواج رجالاص كانوا أو نساءً، كما أن الأسعار تهم المستثمرين في الكويت وجميع دول العالم، لأنه يعتبر الملاذ الآمن للمواطن والمستثمر على حد سواء.
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وفي سياق آخر فقد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الإستقرار الملحوظ، بعد انخفاض كبير بمقدار 10 جنيها في الجرام الواحد، وذلك عقب زيادة بلغت نحو 15 جنيه في الجرام، مطلع الأسبوع الماضي، ووقال نجيب نجيب أن هذا وقت الشراء للمستثمر والمقبلين على الزواج، فالمستثمر الذي يشتري الآن قد يبيع حينما يرتفع مرة أخرى، مما يجعله يحقق مكاسب كبيرة حال البيع.
وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفق ما يلي
- سعر الذهب اليوم عيار 24
تراوح ما بين 914 إلى 917 جنيه.
- سعر الذهب اليوم عيار 22
تراوح ما بين 838 إلى 840 جنيه
- سعر الذهب اليوم عيار 21
تراوح ما بين 800 إلى 802 جنيه.
- سعر الذهب اليوم عيار 18
تراوح ما بين 686 إلى 787 جنيه.
- سعر الذهب اليوم عيار 14
تراواح ما بين 533 إلى 535 جنيه للجرام.
- سعر الذهب اليوم عيار 12
تراوح ما بين 457 إلى 458 جنيه للجرام.
- سعر الأوقية من 28,434 إلى 28,505.
- سعر الجنيه الذهب 6,400 إلى 6,416 جنيه.
- سعر كيلو الذهب من 914,286 إلى 916,571 جنيه.
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