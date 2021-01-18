“بعد التحديث” رابط الدخول لمنصة مدرستي الجديد 1442 لتلقي الدروس والشروحات مع بداية بدأ الفصل الدراسي الثاني

نقدم اليوم لكل طلابنا من خطوات التسجيل على منصة مدرستي الجديد 1442، حيث هناك إلى ما يقارب من 6 ملايين طالب وطالبة يستعدون لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب ما نوهت وزارة التعليم بالسعودية عن بدأ انطلاق جدول توزيع الأسابيع الدراسية للفصل الدراسي 1442، ونحن من هذا المنطلق نقوم بسر لكم طريقة تسجيل الدخول على مدرستي التعليمية للوصول إلى مناهج جميع المراحل من الابتدائية حتى الثانوية فتابعوا معانا.

في ظل خدمات وزارة التعليم السعودية والحرص دوماً على تطوير آلية التعليم الإلكتروني، قامت بإضافة خدمة جديدة على منصة مدرستي تفيد المعلمين والمعلمات.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 1442

وفيما يخص خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي بات من السهل لجميع الطلاب الاطلاع على كافة الشروحات التعليمية على منصة مدرستي التي دنشتها وزارة التربية والتعليم السعودية وتأتي الخطوات على النحو التالي: