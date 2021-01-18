نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي السوبر // ليلة سقوط ميسي ورفاقة أمام الفريق الباسكي العنيد

جاءت نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بالصدمة على محبي الفريق الكاتلوني في إسبانيا والعالم، من عشاق النجم الأرجنتيني ليو ميسي بعد الفوز الكبير والمستحق من الفريق الباسكي العنيد ومدربه الشاب، نقلت المباراة من خلال قناة السعودية الرياضية، أتلتيك حول الخسارة مرتين إلي انتصار في النهاية والتتويج بالكأس بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، كان برشلونة هو من يتقدم ويتعادل فريق بلباو حتى أدرك الهدف الثالث والقاتل في بداية الشوط الإضافي الأول، ليقضي على أحلام رونالد كومان في الحصول على أول ألقابه مع فريق برشلونة، وشهدت المباراة أحداث مثيرة على مدار زمن المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين سنقدمها لكم داخل المقال.

نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني

تقابل الفريقين 13 مرة في النهائيات من قبل منها 9 مرات في نهائي كأس ملك أسبانيا، أستطاع برشلونة في الفوز في 6 مرات كانت أعواد “1920، 1942، 1953، 2009، 2012، 2015″، وكان الفوز من نصيب الفريق الباسكي في 3 مناسبات كانت أعوام ” 1902، 1932، 1984″، وفي نهائي كأس السوبر تقابل الفريقين 3 مرات قبل هذا اللقاء، فاز برشلونة مرتين أعوام ” 1983، 2009″، بينما حقق الفريق الباسكي السوبر على حساب برشلونة في مناسبة واحدة كانت عام “2015”.

ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في السوبر

شهدت المباراة عدة مراحل على مدار زمن اللقاء حيث تقدم برشلونة في نهاية الشوط الأول، عن طريق جريزمان بتسديده من داخل منطقة الجزاء على لتسكن شباك بلباو، وبعدها بدقيقتين يتعادل بلباو عن طريق “أوسكار دي ماركوس” في الدقيقة 42 لينتهي زمن الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي الشوط الثاني بدأ برشلونة في محاولاته لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق عن طريق جريزمان في الدقيقة 77، من خلال كرة عرضية من ميسي ليقابلها جريزمان بيسراه في المرمى، ولكن ألفريق الباسكي ظل متمسك بحظوظه حتى تمكن من أدراك التعادل في الدقيقة 90 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب ” أسير فيلا ليري”، ليحتكم الفريقين إلي الوقت الإضافي وهو ما تمكن من خلاله فريق بلباو من اللدغة القاتلة في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بفوز بلباو 3-2 والتتويج باللقب.

طرد ميسي في نهاية اللقاء

لكي تكتمل مأساة برشلونة تم طرد نجمه الأرجنتيني لو ميسي في الدقيقة 120 من زمن المباراة، بعد اعتداءه على لاعب بلباو ” أسير فيلا ليري” بدون كره ليحتكم الحكم إلي تقنية الفار ليتم طرد ميسي من المباراة، وتكون نهاية اللقاء بالنسبة له وبعدها يطلق الحكم صفارة أنتهاء المباراة، وسط فرحة هيستيرية من لاعبي بلباو ومدربهم وهي فرحة مستحقة.