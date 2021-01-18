اعرف سلم رواتب مكافحة المخدرات رتبة جندي نساء 1442 // التقديم عبر بوابة أبشر توظيف

حالة من البحث المستمر لمعرفة سلم رواتب مكافحة المخدرات، عقب إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن حاجتها لشغل وظيفة رتبة جندي نساء، ويتم التسجيل عليها من خلال رابط بوابة أبشر توظيف، على أن يتوافر في المتقدمة الشروط والمؤهلات المطلوبة، وعقب الإعلان تزايدت عمليات البحث لمعرفة نظام الرواتب للعسكريين بوزارة الداخلية، للتعرف على المميزات المالية التي ستحصل عليها المقبولة برتبة جندي نساء بمكافحة المخدرات.

بيان سلم رواتب مكافحة المخدرات “رتبة جندي نساء”التسجيل لوظائف مكافحة المخدرات 1442 عبر أبشر توظيف

تم فتح باب التسجيل على وظائف مكافحة المخدرات رتبة جندي نساء 1442 هجرياً، يوم الأحد الموافق 4/6/1442 هجرياً، على أن يتم غلق التسجيل في العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 8/6/1442 هجرياً، عبر رابط بوابة أبشر توظيف، وتسجيل بيانات المتقدمة تفصيلياً ومراجعتها قبل الحفظ، ويجب أن تنطبق الشروط وتوافر المؤهلات المطلوبة في المتقدمات حتي يتم القبول.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فيما فوق.

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تكون حسنة السير والسمعة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول وقت التقديم.

أن تكون متناسقة الطول والوزن حسب اللوائح الطبية العسكرية.

أن لا تكون قد شغلت وظيفة عسكرية سابقة.

أن لا يكون قد تم إنهاء خدمتها من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية.

ضرورة اجتياز كافة الاختبارات للقبول والمقابلة الشخصية.

شروط ومؤهلات التقديم لرتبة جندي مكافحة المخدرات “نساء”سلم رواتب المديرية العامة لمكافحة المخدرات

هي أحد الأقسام الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تخصصت في مكافحة الاتجار والتعاطي للمخدرات داخل المملكة العربية السعودية، وتهتم المديرية بتقديم العديد من الدورات للعسكريين التابعين لها، لضمان تفوقهم وتمكنهم من اجتياز المخاطر التي يتعرضوا لها أثناء العمل، كما تهتم براتبهم وزيادة البدلات والعلاوات السنوية للضباط والأفراد حتي لا يتم مساومتهم أو مخالفة التعليمات.