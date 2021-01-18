رابط مسار جدارة للتقديم في وظائف النيابة العامة 1442 يشهد بحث المواطنين في السعودية بعد بدء التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٧ يناير ٢٠٢١ كما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية، ويستمر التقديم لمدة ٧ أيام حتى يوم السبت الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢١. إذ أعلنت النيابة العامة الأسبوع الماضي عن توافر ٦٧١ وظيفة إدارية للرجال والنساء يتم التقديم عليها من خلال رابط موقع جدارة Jadara للتوظيف بالمملكة العربية السعودية. مسار جدار تقديم وظائف النيابة العامة 1442 هو منصة إلكترونية أطلقتها الحكومة السعودية لاستقبال طلبات التقديم على الوظائف إلكترونيا ضمن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

مسار جدارة وطريقة التقديم على وظائف النيابة

مسار جدارة 1442 هو الرابط الإلكتروني للتقديم على الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، عن توافر الوظائف الشاغرة في النيابة العامة ١٤٤٢، والتي بلغ عددها 671 وظيفة إدارية للنساء والرجال، بواقع 539 وظيفة للرجال، 132 وظيفة للنساء.

ويتم التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفقا لما أعلنت عنه النيابة العامة وفقا لشروط التقديم على الوظائف الإدارية عبر موقع جدارة للتوظيف الإداري 1442 للسعوديين الجنسية ممن يمتلكون تسجيل دخول مسار جدارة الإلكتروني.

ولمن لم يسبق له الدخول إلى مسار جدارة للتوظيف يمكن التسجيل في جدارة أول مرة من خلال النقر على تسجيل جديد ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم تحديد الجنس وكتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة ثم الضغط على دخول، مع ضرورة إدخال بيانات طلب التوظيف المسجلة في الجهات الرسمية.

خطوات تقديم وظائف النيابة العامة ١٤٤٢

طالبت النيابة العامة السعودية الحاصلين من الخريجين على الدرجات والتخصصات العلمية المناسبة لشغل الوظائف الإدارية المعلنة في سلم رواتب الموظفين من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، التقديم على الوظائف عبر جدارة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على نظام التوظيف عبر جدارة.

التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمتقدم استنادا للسجلات في الجهة الرسمية.

يتم تقديم اعتراض في حالة تواجد اختلاف في البيانات.

يتم دراسة طلب الاعتراض من مختصين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

أما في حالة تطابق البيانات الصحيحية: الضغط على الإعلانات الوظيفية. اختيار رغبة المتقدم في دخول إعلان الوظائف. وذلك عن طريق التأشير على المربع المخصص في خيارات الطلب. استكمال تقديم وظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة .

ملاحظة: سيتم استبعاد الطلبات الغير متطابقة في حالة الترشح.

تشمل الوظائف الشاغرة في النيابة العامة جميع مناطق المدن المختلفة بأنحاء المملكة، وذلك لحملة الدبلوم من الرجال والنساء فما فوق، لجميع وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ المتاحة التقديم عليها.