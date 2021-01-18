روسيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان

جدة - نرمين السيد - وقالت التقارير إن عملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو لقاح"إيبى فاك كورونا". وكانت عمليات التطعيم فى روسيا قد بدأت يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين فى القطاع الطبى والمجال التعليمى وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان.

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