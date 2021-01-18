جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات السجون الروسية قد أكدت قيامها باعتقال نافالنى ما أن وصل إلى موسكو آتيا من ألمانيا حيث أمضى فترة نقاهة لخمسة أشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض. واتهمت إدارة السجون نافالنى بانتهاك شروط حكم صدر مع إيقاف التنفيذ عام 2014، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الألمانى يطالب بالإفراج الفورى عن المعارض الروسى نافالنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.