آليات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود جنوب غزة

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وجرفت أراضي زراعية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية بمنطقة الفخاري شرق المدينة.
وقامت الآليات العسكرية بأعمال تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نيران من الأسلحة الرشاشة وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في المكان، وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التوغل في أراضي المواطنين وتقوم باستهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع.
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