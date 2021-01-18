اعتقال قائد Iced Earth لمشاركته في اقتحام الكابيتول

قال فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في إنديانابوليس، إنه تم اعتقال جون شافر عازف الغيتار وقائد فرقة Iced Earth، لمشاركته في أعمال الشغب خلال اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير.
وأضاف الفرع، في تغريدة نشرها على "تويتر": "تم القبض على جون شافر، على خلفية حادثة 6 يناير في الكابيتول. ويواجه شافر ست تهم، بينها التورط في أعمال عنف في مبنى الكابيتول".
ويعتقد رجال الأمن، أن شافر كان بين مثيري الشغب الذين استخدموا البخاخ "المضاد للدببة"، خلال مهاجمة رجال الشرطة".
وتم التعرف على شافر، في صورة جرى التقاطها خلال الشغب في مبنى الكونغرس، وظهر فيها وسط حشد هاجم المبنى.
ولاحقا نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، صورة له على ملصق يطلب المساعدة، في التعرف على الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب.
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