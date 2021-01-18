بريطانيا: تطعيم 140 شخصا في الدقيقة ضد كورونا

قال وزير نشر اللقاحات في بريطانيا نديم الزهاوي اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة تقوم بتلقيح 140 شخصا في الدقيقة ضد كوفيد -19 في المتوسط.
وقال الزهاوي لشبكة "سكاي": "تسير الأمور على ما يرام، فنحن نقوم بتلقيح 140 شخصا في المتوسط، وهناك بعض المناطق تعمل بشكل أفضل".
وأكد الزهاوي "أن هذا المعدل سيتصاعد مع افتتاح المزيد من مراكز التطعيم الكبيرة، البالغ عددها 17 في المجموع بحلول هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر."
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