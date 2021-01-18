بكين تهزم دول العالم حتى أمريكا.. الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات

أظهرت الصين تعافيًا جديدا في معدلات أدائها الاقتصادي رغم ظروف فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني، اليوم الاثنين.

وحققت الصين تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5 بالمئة على أساس سنوي، حيث سبق وتوقع اقتصاديون نموا بنسبة 6.1 بالمئة، في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9 بالمئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة في 2020، وفقا للأرقام، لتصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينمكش اقتصادها العام الماضي في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا السنة الماضية رغم حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس كورونا، تغذية متانة مفاجئة من قطاع التصدير.

كذلك أفادت البيانات بارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 7.3 بالمئة في ديسمبر الماضي مقارنة به قبل عام، ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي في استمرار لتعافي ما بعد كوفيد.

ووفق استطلاع رأي محللون ، فانهم توقعوا انحسار نمو الناتج الصناعي السنوي إلى 6.9 بالمئة في ديسمبر الماضي من سبعة بالمئة في نوفمبر الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية 4.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو يبلغ 5.5 بالمئة.

ومن الواضح أن الصين قد احتلت الصدارة، وتجاوز توسعها التوقعات أيضًا، فقد توقع صندوق النقد الدولي ، على سبيل المثال ، أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 1.9٪ في عام 2020 .